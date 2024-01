Sanità | Nursing Up | “Escalation di aggressioni negli ospedali tra Natale e Capodanno”

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) Infermieri minacciati, presi a schiaffi dai parenti o aggrediti dagli stessi pazienti a calci pugni e anche con monitor scagliati contro i sanitari. E’ un vero bollettino di guerra quello denunciato dal sindacatoUp che registra unadiitaliani, da Nord a Sud, tra. “Unadi violenze senza fine che vede gli infermieri italiani trasformarsi ancora una volta nelle vittime sacrificali della inspiegabile rabbia di una parte della collettività in profonda crisi”. Spiega Antonio De Palma, presidente nazionale delUp. “Alla base – continua – c’è una pericolosa mala cultura, subdola come un cancro, che nulla a che a vedere con un paese civile come il nostro. Non ...