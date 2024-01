Sanità | boom di aggressioni tra Natale e Capodanno Nel mirino medici e infermieri | il bollettino di guerra

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 2 gennaio 2024) "Un vero e propriodi. Una escalation di violenze senza fine che vede gliitaliani trasformarsi ancora una volta nelle vittime sacrificali della inspiegabile rabbia di una parte della collettività in profonda crisi. Alla base c’è una pericolosa mala cultura, subdola come un cancro, che nulla a che a vedere con un paese civile come il nostro. Non ci sono altre parole per raccontare quanto accaduto tranegli ospedali italiani da Nord a Sud". Così incalza Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. Segui su affaritaliani.it