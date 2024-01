Sangalli | a Natale insieme alle strenne una lettera ai dipendenti per sensibilizzare sul tema della sicurezza

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Bergamo.SPA spinge l’acceleratore sull’importanza, richiamando i propri collaboratori a non abbassare mai la guardia. “Il nostro è un lavoro che, se affrontato con poca accortezza, può essere pericoloso sia per chi lo svolge, sia per le persone che vi gravitano attorno. Per questo investiamo costantemente in sessioni formative chefacciano il loro centro, oltre che in dispositivi e apparecchiature che possano limitare i rischi. Ma soprattutto cerchiamo di inoculare una cultura dell’attenzione e del rispetto delle regole nei nostri collaboratori che, sul campo, sono i soggetti più sensibili”, spiega Marco, Presidente del CDA diSPA. L’azienda di Mapello specializzata in asfaltature, per ...