Sampdoria | caccia agli investitori per il 2024 E Radrizzani

Commenta per primo Laè alladi un attaccante da consegnare ad Andrea Pirlo per rinforzare il reparto avanzato. I nomi che circolano a Genova da qualche tempo sono noti: si è parlato ad esempio di Alfredo ...Ambizioni che si sono un po' ridimensionate per ladi Pirlo che sabato scorso ha buttato un'occasione d'oro perdendo in casa dalla Feralpisalò. Il tonfo a Marassi coi Leoni del Garda è ..."Sampdoria, l’anno decisivo: quante sfide per Manfredi", titola il Secolo XIX. Trovare un nuovo ruolo a Lanna, coinvolgere altri investitori, chiarire la posizione di Radrizzani: è il momento delle sc ..."A Rapallo una strada per commemorare Vialli". Così Il Secolo XIX oggi in edicola, in taglio alto nella prima edizione di questo 2024. Il giornale genovese ...