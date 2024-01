Samardzic vuole un quadriennale con ingaggio superiore ai 2 milioni Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024)unconai 2. Lo scrive l’edizione napoletana dicon Pasquale Tina. Lazar, il gioiello da aggiungere alla collezione investendo gran parte dei(25) incassati dalla cessione di Elmas, finito al Lipsia. Il 21enne, nato a Berlino, ma naturalizzato serbo ( è nazionale) ha nel dna tutte le qualità che hanno sempre stuzzicato il Napoli: è giovane, ha margini di crescita e i colpi da campione da far crescere in un contesto importante. È una mezzala di qualità e rappresenta in realtà pure la prima mossa per il post Zielinski che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto ed è sempre più vicino all’Inter con Marotta che ha un debole per i parametri ...