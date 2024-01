Samardzic | il Napoli spinge per la chiusura | quando può arrivare l’ufficialità

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’affare che porta Lazaralsi avvicina sempre più alla: svelata la data della possibile ufficialità. Sono giorni di riposo in casa. Walter Mazzarri ha approfittato delle festività per concedere qualche giorno di riposo ai suoi uomini nella speranza che tornino a disposizione il più freschi possibile. Proprio la freschezza e la lucidità sotto porta è mancata agli azzurri nelle ultime uscite e in particolare contro il Monza. Kvaratskhelia e Gaetano hanno fallito a tu per tu con Di Gregorio due occasioni molto semplici che potevano regalare i tre punti agli azzurri. Il, dunque, spera in un 2024 migliore rispetto alla fine del 2023 per provare a risalire in classifica e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Walter Mazzarri, oltre a dei ...