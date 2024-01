Samardzic al Napoli | ci siamo | tutti i dettagli del colpo e quando può arrivare la chiusura

Ascolta 'al, ci siamo' su Spreaker. LA SITUAZIONE - L'accelerata decisiva è arrivata nel weekend scorso, gli ottimi rapporti tra le due proprietà hanno favorito una trattativa che si ...... l'agente brasiliana, erede del regno del compianto Mino Raiola " è in Italia per chiudere al più presto il trasferimento: ieri contatti con ilper definire il contratto.chiede un ...I 25 milioni incassati per Elmas fanno balzare il Napoli in pole position per Samardzic. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il gioiello dell’Udinese si sta muovendo il presidente De ...Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ecco l'affare a gennaio, profilo a sorpresa immediato ...