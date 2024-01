Samardzic al Napoli | ci siamo | tutti i dettagli del colpo azzurro e quando può arrivare la chiusura

Il Napoli accelera per arrivare a Lazar Samardzic dell’Udinese: il centrocampista è sempre più vicino a vestire l’azzurro Il Napoli accelera per ... (calcionews24)

... l'agente brasiliana, erede del regno del compianto Mino Raiola " è in Italia per chiudere al più presto il trasferimento: ieri contatti con ilper definire il contratto.chiede un ...Ilaccelera per arrivare a Lazardell'Udinese: il centrocampista è sempre più vicino a vestire l'azzurro Ilaccelera per arrivare a Lazardell'Udinese: il centrocampista ...Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ecco l'affare a gennaio, profilo a sorpresa immediato ...Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli già in questa finestra di mercato. Lo scrive il Mattino, secondo cui l'esterno di Mazzarri starebbe ...