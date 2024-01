Salvate il soldato Ryan | Paul Giamatti ricorda il caos sul set | Tecnicamente non avevo davvero un personaggio

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 gennaio 2024)hato la sua esperienza sul set del film bellico di Steven Spielberg,il. La star di The Holdoversrecitò alla fine degli anni 90' nel film di Steven Spielbergilnel ruolo del sergente William Hill. Considerato tra i migliori film bellici nella storia del cinema, il lungometraggio racconta il viaggio compiuto dal capitano Miller (Tom Hanks) insieme ad un gruppo di soldati americani in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale per recuperare l'ultimosopravvissuto della famiglia(Matt Damon).appare brevemente nel film e l'attore ha ...