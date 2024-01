Salernitana | si valuta l’innesto di un nuovo Ds

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le novità in casapotrebbero non essere finite con il ritorno di Sabatini come Dg del club, perché sarebbe vicino anche Kolarov Le novità in casapotrebbero non essere finite con il ritorno di Sabatini come Dg del club, perché sarebbe vicino anche Kolarov. Da diversi mesi ormai, l’ex Inter, Lazio e Roma, ha intrapreso la strada del dirigente e potrebbe arrivare in Campania come Ds dei granata. L’ultima esperienza è stata di poche settimane al Pisa nell’estate scorsa. Lo scrive Tuttosport.