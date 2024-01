Salernitana | infortuni per Pirola e Kastanos

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lacontinua la preparazione in vista del doppio match contro la Juventus. Inzaghi affronterà i bianconeri giovedì sera negli ottavi della Coppa Italia e poi domenica alle 18 all’Arechi per l’ultima giornata della Serie A. Quest’oggi i granata torneranno ad allenarsi e per Filippo Inzaghi ci sono brutte notizie relative alle condizioni di, usciti malconci dalla sfida del Bentegodi. Il difensore, uscito nei primi minuti di gioco, potrebbe aver riportato uno stiramento al flessore sinistro e va verso uno stop di un mese circa. Brutta botta al ginocchio invece per il centrocampista cipriota che rischia di restare fermo per un massimo di tre settimane. Maggiori certezze arriveranno nelle prossime ore quando entrambi si sottoporranno alle indagini diagnostiche del caso. Due assenze pesanti ...

