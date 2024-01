Saldi invernali al via | è l’ora dello shopping | in ballo 4 | 8 miliardi

BRINDISI Si avvicina un fine settimana di shopping effervescente per Brindisi e i comuni del territorio provinciale. L'attesissimo avvio dei, previsto per venerdì 5 gennaio, seguito dalla festa dell'Epifania il giorno successivo, segna l'inizio del primo weekend di vendite a prezzi scontati. Un periodo molto atteso sia ...Il 3 gennaio in Valle d'Aosta si alzerà il sipario sulla stagione deiche dal 5 partiranno in tutte le altre regioni. Saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di ...BRINDISI Si avvicina un fine settimana di shopping effervescente per Brindisi e i comuni del territorio provinciale. L'attesissimo avvio dei saldi invernali, previsto per venerdì 5 gennaio, seguito da ...L’Ascom Confcommercio Bergamo stima che la spesa totale nella Bergamasca sarà di 116 milioni e 800mila euro.