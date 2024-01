Saldi invernali | al via dal 3 gennaio in Valle d' Aosta e dal 5 nelle altre Regioni | previsto un giro d' affari vicino ai 5 miliardi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il periodo dello shopping scontato, che scatta alla vigilia dell'ultimo weekend di festività natalizie, si preannuncia un'occasione ghiotta sia per i consumatori sia per i commercianti. Le stime di ...

Non sono ancora cominciati (prima c'è da riempire la calza della Befana), ma a Torino - i- potrebbero valere circa 300 milioni di euro. Sono queste le stime di Confcommercio, tramite il suo ufficio studi, che dal 5 gennaio in poi prevedono circa 15,8 milioni le famiglie ...I RIBASSI. Inizia il nuovo anno e torna l'appuntamento con i saldi invernali. La stagione delle vendite a prezzi scontati si apre ufficialmente questa settimana. A Bergamo e in Lombardia dal 5 gennaio ...I saldi invernali in Emilia-Romagna si svolgeranno da venerdì 5 gennaio, cioè il giorno prima dell'Epifania, per una durata massima di 60 giorni.