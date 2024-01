Saldi invernali 2024 | quando iniziano e quali sono le regole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tutto pronto per i. Mae quanto durano? La regola generale, fatta esclusione per pochissimi casi, prevede l’inizio il 5 gennaio. Questo è stato stabilito in quanto primo giorno feriale prima dell’Epifania.leper i? La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, che si è riunita il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Confermando dunque come data di inizio deivenerdì 5 gennaioin tutta Italia. La data è quindi ...