Saldi al via venerdì 5 gennaio | i bergamaschi spenderanno 145 euro a testa

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Bergamo.alle porte, con partenza anche a Bergamo. Con il weekend si apre il primo banco di prova per gli acquisti scontati di capi invernali, con grande attesa per la coincidenza del ponte dell’Epifania, che porta anche turisti e visitatori in città e provincia. Le previsioni di spesa di Ascom Confcommercio Bergamo fanno ben sperare, con 145a persona (erano 139 nel 2023) che in media verranno spesi sul nostro territorio. Una cifra in rialzo di 6rispetto ai 139del 2023 (erano 134 nel 2022 e 124 nel 2021), ma che purtroppo non basta nemmeno ad assorbire l’inflazione. Sono oltre 350mila le famiglie che acquisteranno in saldo, con 805.474dedicati al rito della caccia ai capi scontati, magari già adocchiati in vetrina ...