Sainz | «La Ferrari del 2023? Non mi diverto a guidarla | mi ha dato dei gran mal di testa»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Che bella sarebbe la Formula 1 senza la Red Bull… Carlossarebbe fortissimo, magari vincerebbe il Mondiale. E’ lui l’unico che ha vinto una gara al di fuori dei dominatori nell’ultimo Mondiale. Ovviamente non gli basta. E lo spagnolo, intervistato da Diario As, smentisce anche un luogo comune: non è vero che questagli piaceva. “È stato detto che è un’auto che mi si addice bene, che mi piace. Onestamente, mi hadeimal di. È molto difficile da capire. Non mi, ho dovuto adattarmi a molte cose e ho dovuto provare molte cose di set-up. Spero che nel 2024 sarà più versatile e più facile da mettere a punto”.dice che c’è vita oltre Verstappen e le Red Bull. Un mondo fatto di spettacolare incertezza: ...

In una stagione complicata come l'ultima, che ha incoronato Red Bull e Max Verstappen campioni del mondo nelle rispettive classifiche, l'unica gioia della Ferrari porta la firma di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti ha regalato alla squadra del Cavallino il solo successo del 2023, trionfando nell'appuntamento notturno del Gran Premio di Singapore.