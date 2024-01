Sabrina Impacciatore | la carriera | il successo in America e la vita privata | l' intervista

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’attrice italiana più amata d’ha conquistato Hollywood e una nomination agli Emmy, e qui si racconta senza riserve: «Non ho costruito una famiglia perché, per natura e spirito di dedizione, non avrei fatto altro. Mi sarei dedicata interamente ai figli, ne avrei voluti dieci. Ma si può lasciare traccia di sé senza dover per forza mettere al mondo dei bambini»