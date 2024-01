Russia | Ucraina | mondo I sei scenari del Clingendael per capire l’inerzia della guerra

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tra poche settimane laincelebrerà il secondo anniversario dall’inizio delle ostilità. Mentre all’orizzonte non si prospetta alcun tipo di soluzione per questa crisi, la Comunità internazionale si trova ad affrontare un dossier in complicazione ulteriore. Attenzione che sarà tra i temi anche in cima all’agenda del G7, di cui l’Italia è Paese presidente per l’anno appena iniziato, visto il coinvolgimento contro la violenza russa dei Paesi membri. Nessuno, all’alba del 24 febbraio del 2022, si sarebbe aspettato un conflitto dalla durata così estesa. Nè a Kyiv, né nelle capitali occidentali, né, tantomeno, a Mosca. Lanciando l’Operazione Militare Speciale, il presidente russo Vladimir Putin si aspettava dall’apparato militare russo un’azione fulminea ed efficiente, esattamente come quanto avvenuto nel 2014 nella penisola di Crimea: un ...