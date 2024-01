Runner | in esclusiva il poster dell' action thriller con Matilde Gioli

(Di martedì 2 gennaio 2024)si trasforma in eroinaindiretto da Nicola Barnaba in uscita l'8 febbraio distribuito da Plaion Pictures, ecco ilin. Persi è trasformata in perfetta eroina d'azione eseguendo da sola i propri stunt. Un sogno che si avvera per l'attrice italiana. E proprio di un sogno, il cinema per l'esattezza, parla l'di Nicola Barnaba, in uscita l'8 febbraio distribuito da Plaion Pictures e di cui oggi Movieplayer.it vi offre ilin. Nel cast anche Francesco Montanari. Di cosa parlaNel...

... in uscita l'8 febbraio distribuito da Plaion Pictures e di cui oggi Movieplayer.it vi offre il poster in. Nel cast anche Francesco Montanari. Di cosa parlaNel poster vediamo ...Dopo aver rifatto Die Hard con gli Avengers e Bladecon Nebula , la seconda stagione di Marvel What If arriva oggi al quarto giorno di programmazione su nove insulla piattaforma di streaming on demand Disney+ . La puntata di oggi vede ...Matilde Gioli si trasforma in eroina action in Runner, thriller diretto da Nicola Barnaba in uscita l'8 febbraio distribuito da Plaion Pictures, ecco il poster in esclusiva.Scoprite cosa mostreranno i prossimi episodi di What If 2, la seconda stagione dell'acclamata serie tv animata Marvel.