Ruba uno zaino al Porto di Napoli | arrestato

(Di martedì 2 gennaio 2024)unoaldinei pressi della Stazione dei traghetti:un 63enne originario degli Stati Uniti Ieri sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito del servizio di controllo del territorio, sono intervenuti all’ingresso della stazione traghetti di Calata Porta di Massa. Una segnalazione della Centrale operativa paralva di una persona ferita. Giunti sul posto i poliziotti hanno trova un uomo con una ferita alla mano che ha indicato una persona poco distante come colui che lo aveva aggredito poco prima, portandogli via loche avena in spalla. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato con difficoltà. Lo hanno identificato per un 63 enne originario degli Stati Uniti. Lo hannoper ...

... l'Italia che dovrebbe essere un Paese civile,Stato di diritto, e non terra per pistoleri. In ... Che succede se qualcuno glielaVedremo altre pistole sparare da sole Nella foto di copertina, ...In alternativa, basta anche concedersi ogni giornospazio, pure breve, ma che non si può mai ... Sono solo finte giustificazionitempo, nel senso che ci fanno spostare sempre più in avanti l'...Un 63enne statunitense arrestato a Napoli: aveva rapinato un altro uomo di uno zainetto ferendolo anche alla mano, poi ha reagito contro gli agenti intervenuti ...Lui si difende: "Credevo fosse scarica". La Beretta 84F è risultata rubata ed è stata rinvenuta in un secondo momento dagli investigatori poiché era stata occultata ...