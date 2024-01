Rosy Chin fa strategia al Grande Fratello | “Lei decide chi deve parlare con chi”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 2 gennaio 2024), il dialogo con Marco Maddaloni alfinisce nel mirino: i social tuonano contro la gieffinaè una delle concorrenti più strateghe del? I social non sembrano avere alcun dubbio in merito. La chef cinese nelle scorse ore si è intrattenuta con il judoka Marco Maddaloni nella casa del, con il quale ha parlato dei compagni di gioco. In particolar modosi è soffermata su Fiordaliso: “Per me è stata e resta fondamentale, la lascio stare così interagisce, va in giro, prende altre forme e si plasma. Magari sono io che sto sbagliando con lei. Io lascio, mi riabituo molto velocemente, poi però il problema è che devo ritornare in me stessa e ...