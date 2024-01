Rooney dimenticato | ' I compagni di scuola del figlio non lo conoscono'

(Di martedì 2 gennaio 2024) Non basta essere considerato tra i più forti attaccanti inglesi di tutti i tempi per farsi conoscere dalle nuove generazioni. E Waynene è il massimo esempio. Da poco cacciato dalla panchina ...

E Waynene è il massimo esempio. Da poco cacciato dalla panchina del Birmingham , l'ex capitano del Manchester United è già statadai più ...... Kevin McCallister, "" a casa dai familiari durante le festività natalizie. Per Kevin è ... la Maria di Magdala (Mara ) che vediamo nel film non è più una prostituta redenta, come ci ...Il Birmingham ha da poco esonerato Wayne Rooney, tecnico del club inglese dallo scorso 11 ottobre. Fatale la sconfitta patita ieri sera (3-0 contro il Leeds) che ha portato la dirigenza a considerare ...Rischia di finire con un esonero l’avventura di Wayne Rooney sulla panchina del Birmingham City: atteso l’annuncio in giornata Birmingham amara per Wayne Rooney: l’ex United infatti è stato esonerato ...