Rooney commenta l’esonero | «Non si dà tempo ai nuovi allenatori»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le parole di Wayne, ex attaccante e capitano del Manchester United, suldal Birmingham. I dettagli Wayne, ex attaccante inglese del Manchester United, ha parlatoto su Twitterdal Birmingham. LE PAROLE – «Voglio ringraziare Tom Wagner, Tom Brady e Garry Cook per l’opportunità di gestire il Birmingham e il supporto che mi hanno dato durante la mia breve esperienza con il club. Il calcio si basa solo sui risultati e riconosco che non sono stati all’altezza di questo club. Credo però che bisogni dareaglie 13 settimane non sono abbastanza per il raggiungimento di cambiamenti importanti al livello di gioco. Mi ci vorrà delper metabolizzare questa decisione. Mi prenderò del ...

per primo Il Birmingham ha da poco esonerato Wayne, tecnico del club inglese dallo scorso 11 ottobre. Fatale la sconfitta patita ieri sera ( 3 - 0 contro il Leeds ) che ha portato la ...Di Canio ha selezionato i più memorabili e liper tipologia, sfatando alcuni miti e ... per talento, più di frequente possono segnare reti meravigliose, come Wayne, che compare in due ...Rai ed i suoi 779 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...L'ex attaccante inglese non ha reso sulla panchina di Championship con il club che sotto la sua gestione è sceso dal sesto al ventesimo posto in classifica ...