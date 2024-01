Rome Parade 2024 | per il nuovo anno 2 000 performer internazionali e ventimila presenze in centro

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 2 gennaioNumeri da record per la storica parata musicale che ha segnato i festeggiamenti delnelstorico della Capitale. Per tre ore duemilacondiviso con il pubblico romano i festeggiamenti del primo giorno del. Tra loro, numerosi giovani talenti delle più prestigiose high school degli Stati Uniti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Rome Parade 2024 , tutto pronto per la storica parata musicale che inaugura in musica il nuovo anno nel cuore della Capitale. Sarà la presidente ... (361magazine)

In questo lunedì primo gennaio tiene banco la rassegna del Campidoglio 'Capodarte' con 80 eventi e la '' con la spettacolare parata di bande marcianti in arrivo da tutto il mondo. La ...Sarà la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli a tagliare il nastro di partenza della2024 , la storica sfilata del primo giorno dell'anno che vede partecipare per questa nuova edizione ben trenta formazioni con centinaia di musicisti italiani e internazionali, la gran ...(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 Numeri da record per la storica parata musicale che ha segnato i festeggiamenti del nuovo anno nel centro storico della Capitale. Per tre ore duemila performer int ...Oltre ventimila persone hanno invaso il centro storico di Roma insieme alle bande musicali della Rome Parade, la storica parata di Capodanno della Capitale ...