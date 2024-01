Roma | trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione sotto la tangenziale

Sui social è nota come “La libraia felice” . Ma in realtà Monica Maggi non è propriamente una libraia . Intanto, perché non lavora in una libreria. E ... (iodonna)

Lae la federazione Iraniana hannoun accordo per Sardar Azmoun . L'attaccante giallorosso, infatti, partirà regolarmente per la Coppa d'Asia , ma non prima dell'11 gennaio. Il giocatore di ...Il centrocampista polacco è in scadenza col Napoli a giugno e non hal`accordo col club di ... Bonucci non ha cambiato idea dopo la trattativa saltata con la: vuole tornare in Serie A per ...Il nuovo anno è cominciato e con esso si prepara anche il calciomercato invernale. Già nel primo giorno della finestra dei trasferimenti sono tanti i colpi che stanno prendendo forma ...Si indaga a Roma per risalire all'identità e alle cause della morte di una persona il cui corpo è stato trovato ieri in avanzato stato di decomposizione. A segnalare ai carabinieri quello che ormai er ...