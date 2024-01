Roma | trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione sotto la tangenziale

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Unindidai carabinieriallaest all'altezza di Tor di Quinto a. A lanciare l'allarme èun senzatetto romeno. Arrivati sul posto i militari di Ponte Milvio hanno rinvenuto il corpo che potrebbe essere di un clochard. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi e la salma è stata trasportata al Gemelli per gli accertamenti. — [email protected] (Web Info)

Maltrattamento di animali. E’ l’ipotesi di reato per il proprietario di un terreno vicino Roma dove un pony è stato trovato in cattive condizioni ... ()

Sui social è nota come “La libraia felice” . Ma in realtà Monica Maggi non è propriamente una libraia . Intanto, perché non lavora in una libreria. E ... (iodonna)

Commenta per primo Lae la federazione Iraniana hannoun accordo per Sardar Azmoun che - secondo le promesse fatte in estate - doveva rinunciare alla Coppa d'Asia.. L'attaccante giallorosso, infatti, partirà ...Laperderà un'altra perdita nel corso del mese di gennaio. La società giallorossa infatti hal'accordo con la federazione iraniana per la partecipazione di Sardar Azmoun per la Coppa d'Asia. ...Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dai carabinieri sotto alla tangenziale est all'altezza di Tor di Quinto a Roma. A lanciare l'allarme è stato un senzatetto romeno.Il nuovo anno è cominciato e con esso si prepara anche il calciomercato invernale. Già nel primo giorno della finestra dei trasferimenti sono tanti i colpi che stanno prendendo forma ...