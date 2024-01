Roma | Spinazzola verso la cessione | la situazione

Sono ore calde queste per il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma . L’ ex difensore della Juventus, dopo aver chiuso l’infelice esperienza con ... (sport.periodicodaily)

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Trigoria, è Leonardo Spinazzola . L'esterno ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per... (calciomercato)

Il futuro di Spinazzola può essere lontano dalla Roma . L’esterno mancino ha il contratto in scadenza a giugno e non sono ancora... (calciomercato)

Il futuro di Leonardo Spinazzola potrebbe essere lontano da Roma , perché sta avendo tantissime avances dall’estero Per il terzino della Roma ... (calcionews24)

TORINO (dall'inviato) - Da un Leonardo all'altro. Dopo la rinuncia a Bonucci, la Roma sta sondando il Mercato per capire se esistano davvero i ... (247.libero)

Dopo la rinuncia a Bonucci, la Roma sta sondando il mercato per capire se esistano davvero i margini per una cessione anticipata di Spinazzola .... (calciomercato)

- "Abbiamo un accordo con l'UEFA da rispettare, abbiamo un bilancio da rispettare per evitare ... e Leonardoche dopo i quarantacinque minuti di Bologna ha perso una parte della fiducia ......2023 quando sul palco del Circo Massimo il cantante Blanco si è presentato con la maglia della... Il gruppo azzurro composto da Cristante, Pellegrini,e Mancini ha festeggiato insieme la ...Domani sera la Roma affronterà gli ottavi di finale contro la Cremonese in piena emergenza difensiva. Ndicka è partito per la Coppa d’Africa, Smalling e Kumbulla sono ...Piace Soyuncu. Rebus Spinazzola. Caso Azmoun - Il Tempo - Oggi inizia la sessione di calciomercato invernale, con i giallorossi che sono alla ricerca di un ce... - Marione.net - La ControInformazione ...