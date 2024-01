Roma | scippa la catenina d’oro ad un passante | nei guai 35enne

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gennaio 2024- Sono 2 le persone arrestate dalla Polizia di Stato nelle ultime ore nei dintorni del principale scalo ferroviario della capitale. Nella notte scorsa, all’inizio di via Cavour, undi origini palestinesi è stato fermato da una pattuglia della sezione Volanti perché gravemente indiziato di aver strappato ladal collo di un. Era stata la stessa vittima ad allertare la polizia che stava pattugliando la zona. Il, con violenza, si è opposto ai poliziotti. Dopo gli atti rito è stato arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura ha poi chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dila convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato. Identici i ...

