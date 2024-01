Roma | porta in ospedale la moglie morta in casa | fermato per femminicidio

Porta la moglie morta in ospedale : ‘E’ caduta dalle scale’. Giallo alle porte di Roma Ha Portato la moglie morta in ospedale. È Giallo sul decesso di una 71enne di Civita Castellana che il marito ha trasPortato nella serata di ieri, ... (ilcorrieredellacitta)

Roma - porta in ospedale la moglie morta in casa : sospetto omicidio commenta Il cadavere di una 71enne di Sant'Oreste, in provincia di Roma, è stato portato dal marito all'ospedale di Civita Castellana, in provincia ... (247.libero)

Tutte le strade portano a Roma : perché si dice così? L’origine del proverbio “Tutte le strade portano a Roma“, quante volte avete pronunciato questa frase o avete sentito qualcuno dirla? Si tratta di un proverbio molto ... (funweek)

Calendario 2024 : festività e ponti a Roma l’anno che viene. Ecco quando pianificare un weekend fuori porta Il 2023 deve ancora terminare ma c’è chi sta già organizzando viaggi e weekend fuori porta per l’anno che sta per iniziare. Quindi, per non arrivare ... (funweek)