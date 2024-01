Roma | l’inchiesta della procura sull’olio contraffatto con beta-carotene e clorofilla

Leggi su open.online

(Di martedì 2 gennaio 2024) Iltore aggiunto diGiovanni Conzo sta conducendo un’indagine sull’uso dell’olionella Capitale. I reati ipotizzati sono contraffazione di sostanze alimentari e ricettazione. Per ora, spiega l’edizionena di Repubblica, si contano 50 ristoranti che lo hanno utilizzato. I carabinieri dei Nas li hanno individuati nel centro storico a pochi passi dal Senato e da Fontana di Trevi, ma anche a Trastevere e Testaccio e fino a Fiumicino e ai Castellini. Persino la mensa del ministero dell’Istruzione lo ha utilizzato fino a qualche tempo fa.è partita da un produttore clandestino con base in Puglia. Da lì si è arrivati ai ristoratori suoi clienti. L’olio viene venduto a 3 euro al litro, contro una media di 9 euro per un extravergine. Viene ...