Roma | lancio seggiolino e cori a Vlahovic | la decisione del giudice sportivo

Finiranno in un nuovo fascicolo di indagine i documenti sul bilancio del 2022 richiesti il 6 dicembre scorso dalla Procura di Roma alla Juventus . ... (open.online)

La Juventus è tornata al successo nel campionato di Serie A (1-2 al Frosinone) e si è confermata in corsa per la vittoria dello scudetto. Continuano ... (calcioweb.eu)

Juventus , per la Procura di Roma anche il bilancio 21-22 è di dubbia regolarità . Lo riporta Il Fatto quotidiano. La cessione, nel 2021, del ... (ilnapolista)

TORINO - Juve ntus - Roma non è stata una partita "cattiva" . Infatti, alla fine l'arbitro ha estratto solamente due carellini gialli. L'episodio più ... (247.libero)

Il giudice sportivo ha punito lacon un'ammenda di dodici mila euro . Ecco il dispositivo del giudice sportivo: "per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei ..." Settant'anni di tv firmata Rai . Nel giorno in cui ricorre l'anniversario della prima ... mentre " a seguire " "Storie della Tv" racconta il primo decennio della Tv italiana, dale dall'...Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Al Napoli piace molto Radu Dragusin perchè ha capito che il Genoa può venderlo a gennaio. Il Tottenham è ...Un gruppo di cittadini residenti presso il quartiere San Lorenzo hanno pubblicato su diversi canali social una locandina con un codice QR-CODE per raccogliere consensi riguardo ...