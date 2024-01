Roma | il 6 gennaio al via la 30ma edizione di Corri per la Befana

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) La Corsa dellaè in arrivo, con la suggestiva figura della vecchietta magica che si appresta a solcare i cieli del Parco degli Acquedotti. L’organizzazione della corsana ha diffuso un comunicato per annunciare l’evento. Sabato 62024, con partenza alle 10.00, l’AsdRoad Runners Club e il Centro Sportivo Italiano – comitato dipresentano la Corsa della, una gara competitiva di 10,100 km, insieme a due attività ludico-motorie non competitive di 10,100 km (corsa o passo libero) e laHappy Run di 3 km (partenza alle 9:45 – corsa o passo libero). La XXXdella Corsa dellarappresenta un punto di riferimento nel panorama del running capitolino, ottenendo il patrocinio del Municipio ...