Roma | faccia a faccia coi ladri durante la cena | coppia sotto choc

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tentata rapina zona Vescovio alle 20. Tre persone, nella sera del 29 dicembre scorso, hanno forzato la porta finestra di un appartamento per cercare di mettere a segno un furto, ma si sono trovati di fronte i proprietari di casa: unadi 50enni. A quel punto i tredevono essere stati sorpresi dalla presenza dei due 50enni e uno dei tre ha pensato bene di impugnare una spranga di ferro, probabilmente un piede di porco, e usarla contro il padrone di casa. La presenza dei proprietari ha fatto scappare i treUn colpo andato a vuoto per il terzetto che trovatisi davanti ai padroni di casa dopo aver aggredito l’uomo, si sono dati a una veloce fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il 50enne ferito, per fortuna, non ha riportato conseguenze più serie dalla mazzata che gli è stata inferta da uno dei malviventi. Le indagini ...