Roma e Azmoun tra Coppa Italia | campionato e la Coppa d' Asia | tutti i retroscena

Non arrivano buone notizie per Mourinho Arrivano aggiornamenti importanti dall'infermeria in casa Roma . E, purtroppo, non sono buone notizie. Paulo ... (sbircialanotizia)

Roma - Buona notizie per Azmoun che si è fermato come Dybala per infortunio durante la partita di domenica contro la Fiorentina . Gli esami svolti ... (247.libero)

Dopo un lungo lavoro diplomatico, lae la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo: Sardarnon raggiungerà la nazionale per la Coppa d'Asia in Qatar prima dell'11 gennaio . Il che vuol dire che sarà regolarmente a ...- Cremonese, le probabili formazioni:(3 - 5 - 2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy;, Belotti. All.: Mourinho Cremonese (3 - 5 - ...Dopo un lungo lavoro diplomatico, la Roma e la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo: Sardar Azmoun non raggiungerà la nazionale per la Coppa d'Asia in Qatar prima dell'11 gennaio. Il che vu ...ROMA – Sarà ancora la Cremonese il primo avversario della Roma in Coppa Italia. Lo scorso anno i grigiorossi si imposero 2-1 all’Olimpico, stroncando sul nascere le ambizioni giallorosse di ottenere i ...