Roma-Cremonese ottavi Coppa Italia | 03-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Giallorossi in emergenza in difesa e con Belotti e Lukaku in attacco

La Roma sfida la Cremonese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . I giallorossi vogliono ripartire dopo il ko in ... (sportface)

Roma e Cremonese si affrontano allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia (ore 21). Debutto in questa edizione della ... (calciomercato)

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' tralive in tempo reale. Formazioni ufficiali- CremoneseROMA (3 - 5 - 2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; ......- È la prima partita del 2024 e per ladi Mourinho sembra già un esame. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juve nell'ultima di campionato , i giallorossi affrontano all'Olimpico la...La Roma fa il suo esordio nel 2024 con il match di Coppa Italia contro la Cremonese. In palio ci sono i quarti di finale con la Lazio. Mourinho ha le scelte obbligate in difesa e schiera un terzetto i ...Aaa cercasi difensore per la Roma. Josè Mourinho lo chiede a gran voce, soprattutto guardando i giocatori a disposizione per la gara di stasera contro la Cremonese.