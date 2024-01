Rivalutazione delle pensioni e aumenti nel 2024 | a chi spettano e come funziona

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'Inps provvede,ogni anno, ad adeguare gli importi degli assegnistici in seguito all'aumento dei prezzi al consumo. L'adeguamento si basa in un primo momento su un indice Istat stimato e viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo. Nella Legge di Bilancioc'è una novità e riguarda ladi importo elevato. La modifica riguarda la classe di importo superiore a 10 volte il trattamento minimo Inps, per le quali viene fissata l'aliquota didel 22%, invece che del 32%nel 2023. Cosa cambierà per le altre fasce? Ecco tutte le novità. "Lefino a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.272,76 euro, saranno rivalutate ...