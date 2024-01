Riforma Irpef 2024 | si va verso 2 scaglioni e meno tasse oltre i 50mila euro

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ultima Manovra ha rivoluzionato il Fisco: le nuove aliquotescendono da 4 a 3. Ma il governo vuole spingersipuntando a 2 solidi reddito. Previsto anche un taglio delleper i redditi più alti.due, ma l’obiettivo è la flat tax È il viceministro dell’Economia Maurizio Leo di Fratelli d’Italia a fare il punto sulle intenzioni del governo Meloni nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Se sarà possibile, scenderemo a 2 aliquote, a beneficio dei ceti medi”, annuncia il viceministro facendo una previsione per il 2025. Ma l’obiettivo finale, ambizioso e di difficile realizzazione, resta quello di una sola aliquota per tutti: la ...

La Riforma dell’ Irpef a tre aliquote può portare a risparmi nelle tasse fino a 260 euro. Ma non per tutti: nessun beneficio, infatti, ci sarà per i ... (corriere)

'Laè già saldamente presente nei lavori parlamentari: è in Commissione affari ... Maurizio Leo, ha fissato l'obiettivo entro il 2025: 'Se sarà possibile scenderemo a due aliquote'. ...Come farà il governo a rifinanziare la riduzione del cuneo fiscale e la prima tranche dellaCostano 15 miliardi solo per un anno, da sommare alla correzione del deficit. La strada ...Accelerazione sul premierato, completamento della riforma della giustizia e ulteriore riduzione della pressione fiscale. Sono le tre sfide sul fronte ...Col nuovo anno prende il via l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito. Ecco che cosa cambia.