Riforma del Patto | accordo che non semplifica le regole Piani di rientro | procedura d’infrazione e salvaguardie | come funzionerà

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’irrealistica regola di riduzione del debito di un ventesimo l’anno, mai rispettata, va in soffitta. Ma i vecchi, ottusi parametri del 3% e 60% tornano in vigore e in aggiunta ne arrivano di nuovi. A volte nemmeno coordinati tra loro, con il risultato che applicarli sarà un rompicapo. Il nuovodi stabilità, che dopo l’intesa politica tra i ministri delle Finanze Ue dovrebbe essere approvato in via definitiva entro aprile, manca gli obiettivi di chiarezza ezione tante volte evocati da Bruxelles durante i negoziati sulla. Criteri in parte arbitrariil “saldo strutturale“, cioè la differenza tra entrate e uscite dello Stato al netto dell’andamento della congiuntura e di misure una tantum, restano centrali. Idi aggiustamento fiscale saranno sì “personalizzati”, ma ...