“Rider più veloce d’Italia” | a 130 km all’ora per le vie di Napoli Il video della bravata criminale

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 gennaio 2024) Una sfida tra iin moto, per decretare il più. Corse fino a 130 km orari lungo via Marina, a. È quanto contenuto in unregistrato da due youtuber. Il titolo delè chiaro: ‘Ilpiù’, una sfida in cui uno dei due ragazzi prova a effettuare delle consegne a domicilio, in sella ad una moto, nel più breve tempo possibile. Nel corsosfida il giovane si immortala mentre sfreccia a 130 km/h a via Marina, mentre supera un autobus sulla destra proprio quando sta svoltando e in altre pericolose acrobazie. “più”: il...