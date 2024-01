Ricomincia a scendere il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Cala in maniera sensibile ilsuper ilS22 nella versione Phantom Black da 128GB di memoria interna. Uno sconto che non passa sicuramente inosservato e che potrà interessare molti utenti che sono alla ricerca di uno smartphone Android di ottima qualità ad unpiù contenuto. Non stiamo parlando dell’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana, ma questoS22 presenta delle specifiche tecniche che sono ancora piuttosto interessanti per il mondo smartphone. Stando aildelS22 sunel 2024 in Italia Ulteriore occasione, dopo quella di fine 2023. Approfondendo ciò che ...