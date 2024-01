‘Riciclare’ avanzi cibo senza rischi per la salute | il decalogo dell’esperto

(Di martedì 2 gennaio 2024) Minelli: "No allo spreco. Recuperare ciò che resta delle tavolate delle feste con le dovute accortezze, a partire dalla giusta conservazione dei cibi, per scongiurare la proliferazione di microrganismi patogeni" Dopo i pranzi e i cenoni delle festività, resta da gestire ciò che avanza dei piatti da portata. Cosa fare? Sprecare ilnon è

I cassetti in basso (fino a 10°C) sono destinati alle verdure e alla frutta che potrebbero essere danneggiati da temperature più basse; 2) Conservare glinel frigorifero in contenitori puliti ...Leggi Anche Regali di Natale: un italiano su due è pronto a- E per glidella tavola... Le ricette anti - spreco Polpette o polpettoni a base di carne o tartare di pesce sono ottime ...