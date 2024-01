Real Madrid-Maiorca mercoledì 03 gennaio 2024 ore 19 | 15 | formazioni | quote | pronostici Lunin sorpassa Kepa

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Liga contro il Maiorca Carlo Ancelotti , ... (calcionews24)

Real Madrid - Florentino ci prova per Mbappé : la situazione

Il Real Madrid non vuole mollare la presa per Kylian Mbappé e Florentino Perez ha intenzione di provarci ancora per il francese Il Real Madrid non ... (calcionews24)