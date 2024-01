Real Madrid | Florentino ci prova per Mbappé | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilnon vuole mollare la presa per KylianPerez ha intenzione dirci ancora per il francese Ilnon vuole mollare la presa per KylianPerez ha intenzione dirci ancora per il francese in questo mercato invernale per la prossima estate. Potrebbe essere la volta buona dopo le altre due andate male e finite con il rinnovo con il Psg per l’attaccante. I blancos coltivano da sempre il sogno di portarlo aprima o poi e questo mese di gennaio, come riporta As, potrebbe essere importante in tal senso.