Rc auto | nel 2024 arriva l’aumento per oltre 700mila polizze Quali sono gli automobilisti coinvolti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Saranno765mila glimobilisti che quest'anno vedranno aumentare il costo dell'Rce peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. È questa la fotografia scattata dall'osservatorio di Facile.it. Sebbene la quota dimobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa sia diminuita del 7% rispetto allo scorso anno, gli analisti rilevano che le tariffe Rccontinuano a crescere, con effetti negativi anche per gli assicurati virtuosi; a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 618,55 euro, vale a dire il 35% in più rispetto a dodici mesi prima.