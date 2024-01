Ranking ATP | Matteo Arnaldi in corsa per la top40 | fondamentale il prossimo turno a Brisbane

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha iniziato bene la sua avventura in Australia. Il ligure ha sconfitto in un match particolarmente lottato il magiaro Marton Fucsovics e si è qualificato per gli ottavi di finale dell’ATP250 di(Australia). Un risultato che in classifica si traduce nel rafforzamento del 44° posto nella classifica mondiale, ma gli obiettivi disono ambiziosi. E quindi, se dovesse battere lo slovacco Lukas Klein nelguadagnerebbe la posizione n.39 virtuale e quindi entrerebbe in top-40. Un traguardo di sicuro spessore per chi, esattamente un anno fa, era abbondantemente fuori dai migliori 100 tennisti del mondo. E se tutto dovesse proseguire? Se il giocatore nostrano dovesse raggiungere le semifinali, allora arriverebbe a 1112 punti ...

A pochi giorni dal via della stagione 2024 , l'Atp ha reso noto che dal prossimo anno cambierà l'assegnazione dei punti validi per il Ranking per i ... (247.libero)

Considerato uno tra i talenti più puri della propria generazione, Shapovalov per ora ha disatteso in carriera le aspettative, con soltanto un titoloe un bestda numero 10 al mondo. Il ...98, per 7 - 5 6 - 1. Lo spagnolo, sceso al n. 672 delper la sua prolungata assenza dalle competizioni, ha avuto accesso al torneo grazie a una wild card. "Quello passato fuori dal tour è ...Il sanremese ha battuto Fuksovic in 3 set 67 64 76 dopo l’interruzione per pioggia. Affronterà il croato Klein ...Rafael Nadal ha battuto Dominic Thiem 7-5, 6-1 nell'ATP di Brisbane. Lo spagnolo non giocava in singolare dall'Australian Open 2023.