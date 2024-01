Ranking ATP | cosa dovrebbe fare Sinner agli Australian Open per superare Medvedev in classifica

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio 2024 cambierà la fisionomia delATP, ma nelle zone nobili dellatorneranno in campo direttamente2024 sia il russo Daniil, che potrebbe anche ritrovarsi numero 1 ATP a fine torneo, sia Jannik, che invece potrebbe scavalcare il russo al terzo posto al termine del primo Slam stagionale. Il russo Daniil, che nell’aggiornamento di rilasciato ieri risulta terzo a quota 7600, scarterà nelle prossime settimane i 90 punti degli2023 ed i 90 di Adelaide I 2023, con quest’ultimo torneo che verrà sostituito con i 45 punti di Shanghai 2023: il russo ripartirà a Melbourne da quota 7465 e sarà virtualmente in corsa per il numero 1 ...

Matteo Berrettini sta facendo i conti con un fastidio al piede. Nuovo problema fisico per il finalista di Wimbledon 2021, che ha così deciso di non ... (oasport)

A pochi giorni dal via della stagione 2024 , l'Atp ha reso noto che dal prossimo anno cambierà l'assegnazione dei punti validi per il Ranking per i ... (247.libero)

Matteo Arnaldi è già da diversi giorni in Australia, dove ha trascorso del tempo per recuperare le energie al termine di una lunga stagione che l’ha ... (oasport)

Matteo Arnaldi ha iniziato bene la sua avventura in Australia. Il ligure ha sconfitto in un match particolarmente lottato il magiaro Marton ... (oasport)

