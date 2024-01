Raid israeliano su Beirut | ucciso il numero 2 di Hamas

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gennaio 2024 – Il vicecapo del politburo di, Saleh Al Arouri, è statoin un attacconel sobborgo di. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese l’Orient de Jour. Neldi Israele nell’ufficio dialla periferia disarebbe statoanche Kalil Al Hayya, un alto funzionario e membro del politburo di. Lo riportano i media libanesi Fonti diplomatiche arabe hanno annunciato in serata ad Haaretz che l’assassinio di al-Arouri aha interrotto i negoziati per un accordo tra Israele e, e ora i colloqui si stanno concentrando sulla prevenzione dell’escalation, soprattutto nel ...

Al-Arouri, fondatore del braccio armato del gruppo (le Brigate Ezzedin al-Qassam), era il vice di Haniyeh. Sette in tutto i morti. Jihad Islamica: "Israele pagherà per i suoi crimini"