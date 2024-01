Rai1 ’sblocca’ Non Ti Pago dopo due anni

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sergio Castellitto (Us, foto di Federica Vacca Massaro) Prevista inizialmente per dicembre 2021, la messa in onda della commedia Non tiè attesa per questa sera in prima serata su Rai 1. Per il ciclo Collection De Filippo, il film tv Non tiè la rilettura televisiva del regista Edoardo De Angelis, con protagonista Sergio Castellitto, della commedia teatrale di Eduardo De Filippo, esponente di spicco del teatro italiano e internazionale.Natale in casa Cupiello e Sabato, Domenica e Lunedì, trasmessi rispettivamente nel 2020 e nel 2021, ora è il momento di Non tiche segue il successo di un altro prodotto made in De Filippo, cioè Napoli Milionaria, andato in onda lo scorso 18 dicembre. In quest’ultimo caso, però, tra gli interpreti non figurava Sergio Castellitto. L’attore aveva ottenuto buoni ...