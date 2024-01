Quota 103 estesa al 2024 | requisiti | calcolo e penalizzazioni

Leggi su leggioggi

(Di martedì 2 gennaio 2024) La Manovra di bilancio, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2023 e in vigore dal 1° gennaio, non manca di intervenire in tema di accesso anticipato alla pensione, garantito dalla prestazione denominata103, in quanto frutto di un mix traanagrafici e contributivi, la cui somma ha come risultato proprio il valore 103.Le modifiche alla pensione anticipata non si limitano al tetto massimo di importo ma si estendono all’applicazione del meccanismo di ricontributivo, oltre all’allungamento delle finestre di accesso.Analizziamo le varie novità in dettaglio. Scarica allegato Legge di bilancio(L.30 dicembre 2023 n.213) ...