Quando gioca Arnaldi contro Klein | orario ottavi ATP Brisbane | canale tv | programma | streaming

(Di martedì 2 gennaio 2024) Domani, mercoledì 3 gennaio (non prima delle 04.00 italiane), Matteoaffronterà lo slovacco Lukasneglidi finale dell’ATP250 di(Australia). Il ligure, uscito vittorioso dal complicato confronto con l’ungherese Marton Fucsovics, giocheràlo slovacco proveniente della tabellone delle qualificazioni. Una partita in cuiparte con i favori del pronostico, viste la sua classifica e le punte di rendimento raggiunte nel corso della partitail magiaro. Sarà necessaria però continuità di rendimento per untore che potrà esprimere il proprio miglior tennis senza avere nulla da perdere. Per questo, sarà un match da prendere con le molle. Il tennista italiano, in caso di vittoria...

Saranno come al solito quattro i Preolimpici che determineranno le altrettante formazioni in gara a completare il novero delle Olimpiadi di Parigi ... (oasport)

Non mi aspettavo che le cose andassero così, soprattutto all'inizioero sotto 3 - 0 in ... L'ellenico cheprincipalmente nei tornei ITF ha risposto ad una domanda sulle possibilità di ...Per questo, tra la popolazione di Hong Kong c'è una certa rabbia nei confronti della Cina, ed è probabilmente a questa rabbia che Andersen faceva riferimentoha detto che contro la nazionale ...Adrian Martinez Castro, preparatore di Arthur, ha poi aggiunto: 'Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno dato continuità' ...Ufficialmente i quarti di finale di Coppa Italia sono in programma mercoledì 10 gennaio. Ma si attenderà l'esito degli ottavi per definire il calendario dei quarti che si svilupperanno tra martedì 9 e ...